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6日の日本国債市場概況：債券先物は151円88銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:23JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は151円88銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付151円92銭 高値151円93銭 安値151円87銭 引け151円88銭
売買高総計19527枚
2年 428回 -0.125％
5年 148回 -0.095％
10年 363回 0.045％
20年 177回 0.420％
債券先物9月限は、151円92銭で取引を開始。前週末NY市場での米長期金利上昇や、日本の後継政権に対する政策期待による株高を受けて売りが先行し、151円93銭から151円87銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
休場。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.36％、英国債は0.70％、オーストラリア10年債は1.25％、NZ10年債は1.98％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30 英・8月建設業PMI（予想：56.0、7月：58.7）
・米国休場（レーバーデー）《KK》
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