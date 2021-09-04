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前日に動いた銘柄 part2 ファーストリテ、グローバルウェイ、メディア総研など

2021年9月4日 07:32

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記事提供元：フィスコ


*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ファーストリテ、グローバルウェイ、メディア総研など
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
ベイカレント・コンサルティング<6532> 52800 -5800
高値圏で利食い売りが集まる展開にも。

チェンジ<3962> 2257 -148
リバウンド一巡感で高水準の信用買い残意識も。

ラクス<3923> 3750 -60
目立った材料ないが高値圏での利食い売りが優勢か。

KLab<3656> 670 -21
2日にかけて反発力強まり戻り売りが優勢。

ファーストリテ<9983> 74630 +1430
8月の月次動向が弱材料視される。

日本製鉄<5401> 2267.5 +108.0
JPモルガン証券が投資判断を新規に買い推奨。

大運<9363> 532 +56
株式新聞が一部で取り上げている。

ユニバンス<7254> 649 +57
値動きの軽さをはやして上値追いが続く形に。

FRACTALE<3750> 1352 -126
2日は長い上ヒゲ残して伸び悩む。

コメ兵HD<2780> 1607 -135
2日は高値もみ合い上放れに追随買いで大幅上昇。

ヘリオス<4593> 2322 +125
他家iPS細胞から膵臓β細胞への分化誘導確認。

インターネットインフィニティー<6545> 529 +6
東京ガスライフバルE-Do社と連携しリフォームサポートをテスト的に開始。

FRONTEO<2158> 1727 +115
法務知財関連の会員制ポータルサイトの登録会員数5000人突破。

CANBAS<4575> 318 -36
新株予約権と新株予約権付社債発行で希薄化懸念。

グローバルウェイ<3936> 10240 +1500
3日の急伸で節目の10000円台乗せ。

ブロードマインド<7343> 1047 +150
セブン・フィナンシャルサービスと
「セブン保険ショップ～おさいふコンシェルジュ～」の共同運営について合意。

出前館<2484> 1600 -67
ウーバーイーツに関する報道もあったが。

アクリート<4395> 2185 -165
3日は直近の上昇に対する利食いの動きが優勢。

モビルス<4370> 2099 +319
2日に新規上場、連日の物色で大きく上昇。

メディア総研<9242> 4020 +700
2日に新規上場、連日の物色で大きく上昇。《FA》

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