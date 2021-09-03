ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

【M&A速報：2021/09/03（2）】関西スーパーマーケット、「H2Oグループとの経営統合を撤回する意向はない」

2021年9月3日 16:44

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:44JST 【M&A速報：2021/09/03（2）】関西スーパーマーケット、「H2Oグループとの経営統合を撤回する意向はない」
■関西スーパーマーケット<9919>、「H2Oグループとの経営統合を撤回する意向はない」

■日本駐車場開発<2353>、子会社の日本駐車場開発札幌を吸収合併

■ポールトゥウィン・ピットクルーHD<3657>、傘下のポールトゥウィン、ピットクルー、クアーズを合併

■アクリート<4395>、学校と保護者間の緊急連絡システム「学校安心メール」等提供のテクノミックスを買収

■マラトンキャピタルパートナーズ、ヘアスタイリストの独立支援の仕組みを提供するSENSEに出資

■ブロックチェーンゲーム等開発のdoublejump.tokyo、バンダイナムコエンターテインメントなどから資金調達を実施

■ブロックチェーンゲーム等開発のdoublejump.tokyo、暗号資産取引所運営のbitFlyer Holdingsから資金調達を実施

■ブロックチェーンゲーム等開発のdoublejump.tokyo、Zホールディングス<4689>のCVCから資金調達を実施

■アートスパークHD<3663>、グループ組織を再編

■サントリーHD、AI関連製品・サービス提供のシナモンに出資　DXとオープンイノベーションを推進

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る