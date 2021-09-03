関連記事
【M&A速報：2021/09/03（2）】関西スーパーマーケット、「H2Oグループとの経営統合を撤回する意向はない」
記事提供元：フィスコ
*16:44JST 【M&A速報：2021/09/03（2）】関西スーパーマーケット、「H2Oグループとの経営統合を撤回する意向はない」
■関西スーパーマーケット<9919>、「H2Oグループとの経営統合を撤回する意向はない」
■日本駐車場開発<2353>、子会社の日本駐車場開発札幌を吸収合併
■ポールトゥウィン・ピットクルーHD<3657>、傘下のポールトゥウィン、ピットクルー、クアーズを合併
■アクリート<4395>、学校と保護者間の緊急連絡システム「学校安心メール」等提供のテクノミックスを買収
■マラトンキャピタルパートナーズ、ヘアスタイリストの独立支援の仕組みを提供するSENSEに出資
■ブロックチェーンゲーム等開発のdoublejump.tokyo、バンダイナムコエンターテインメントなどから資金調達を実施
■ブロックチェーンゲーム等開発のdoublejump.tokyo、暗号資産取引所運営のbitFlyer Holdingsから資金調達を実施
■ブロックチェーンゲーム等開発のdoublejump.tokyo、Zホールディングス<4689>のCVCから資金調達を実施
■アートスパークHD<3663>、グループ組織を再編
■サントリーHD、AI関連製品・サービス提供のシナモンに出資 DXとオープンイノベーションを推進
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 新興市場銘柄ダイジェスト:CANBASは年初来安値、ブロードマインドがストップ高 9/ 3 16:23
- ＣＡＩＣＡ 第三者割当による行使価額修正条項付ＣＡＩＣＡ第2回新株予約権の大量行使 9/ 3 16:19
- ＣＡＩＣＡ 株式交付による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取り 9/ 3 16:17
- ＣＡＩＣＡ 筆頭株主の異動、フィスコが大株主第1位に 9/ 3 16:16
- ＣＡＩＣＡ 株式交付によるZaif Holdingsの株式追加取得の結果 9/ 3 16:15