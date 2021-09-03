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アプライド 大幅反発、福岡県のコンピューター製造工場増床、事業規模拡大／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:59JST <3020> アプライド 2666 +166
大幅反発。事業規模拡大に伴い、福岡県博多区のコンピューター製造工場を増床すると午前10時30分に発表した。9月末に完了し、10月から生産稼働を開始する。増床により従来比で最大150％に生産能力を引き上げ、年度末に集中する傾向がある受注に対応できるようになるとしている。AI・深層学習研究や製造業の省力化・時間短縮を背景にハイパフォーマンスコンピューティングの重要性が増しているという。《TY》
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