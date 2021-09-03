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ブロードマインド　ストップ高、セブン・フィナンシャルサービスと保険ショップの共同運営で合意／新興市場スナップショット

2021年9月3日 12:43

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記事提供元：フィスコ


*12:43JST <7343> ブロードマインド 1047 +150
ストップ高。セブン＆アイ・ホールディングス<3382>傘下のセブン・フィナンシャルサービス（東京都千代田区）と「セブン保険ショップ～おさいふコンシェルジュ～」の共同運営で合意したと発表している。10月中旬にパイロット店舗をイトーヨーカドー赤羽店にオープンする予定。保険商品のほか、NISA（少額投資非課税制度）など資産運用商品や住宅ローンに関する相談にも対応する。来店に加え、オンラインでの相談も実施する。《TY》

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