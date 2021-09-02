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シノケンＧ 大幅続伸、上限50万株の自社株買い、発行済総数の1.44％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:03JST <8909> シノケンＧ 1161 +45
大幅続伸。50万株（5.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.44％。取得期間は2日から10月15日まで。資本効率の向上や経営環境に応じた機動的な資本政策を可能とすることが目的。同社株は8月20日に1078円まで売られた後は下げ止まっており、自律反発期待も買いにつながっているようだ。《TY》
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