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ウチダエスコ 年初来安値、22年7月期の営業利益予想61.5％減、前期末配当は70円に増額／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:44JST <4699> ウチダエスコ 2780 -450
年初来安値。22年7月期の営業利益予想を前期比61.5％減の11.00億円と発表している。前期に計上した学校市場でのGIGAスクール構想案件による増加要因がなくなり、減益となる見通し。年間配当予想は50.00円。21年7月期の営業利益は66.8％増の28.55億円で着地した。同構想に係る案件が好調だった。期末配当は従来予想の45.00円から70.00円（うち設立50周年記念配当20.00円）に増額修正した。《TY》
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