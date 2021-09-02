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レカム　大幅に3日続伸、ウイルス除菌装置の中国販売でサンワサプライ上海と業務提携／新興市場スナップショット

2021年9月2日 10:53

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記事提供元：フィスコ


*10:53JST <3323> レカム 102 +15
大幅に3日続伸。中国子会社のレカムビジネスソリューションズが、サンワサプライ（岡山市）のグループ会社であるサンワサプライ上海とウイルス除菌装置「ReSPR（レスパー）」の中国での販売に関する業務提携契約を締結したと発表している。日系企業や現地企業、ECショップなどサンワサプライ上海の数百社の販売網を通じ、中国マーケットでReSPRの拡販に取り組む。《FA》

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