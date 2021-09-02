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前日に動いた銘柄 part1 ベイシス、ヤマハ、オムロンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ベイシス、ヤマハ、オムロンなど
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
JTOWER<4485> 8760 -370
戻り一服感で小休止。
VTホールディングス<7593> 586 +47
SBI証券は投資判断「買い」継続で目標株価を850円へ引き上げ。
ベイシス<4068> 7040 +640
下値固め一巡で動意づく、25日移動平均線上抜けでテクニカル妙味も。
ウエストHD<1407> 4640 -265
31日の大陽線打ち消す大陰線で再びもみ合いに。
明和産業<8103> 547+80
大幅増配による高水準の配当利回りがインパクトに。
東京機械製作所<6335> 1333 +300
アジア開発では買収防衛策発動なら法的措置とも。
ダイコク電機<6430> 1147 +82
業績上方修正や株主優待再開を材料視する動きが続く。
ミライアル<4238> 1403 +110
上半期の業績・配当予想を上方修正。
ダブル・スコープ<6619> 897 +56
直近高値更新で一段と買い戻しの動きも。
エスクリ<2196> 505 +36
30日にはエアトリとの業務提携開始を発表。
小松製作所<6301> 2806.5 +144.0
アーク・インベストメントの連日の購入が伝わる。
KOA<6999> 1676 +92
リバウンド本格化で買い戻しが優勢か。
ケイアイスター不動産<3465> 5290 +200
ジェイリースとの業務提携を発表。
ヤマハ<7951> 6790 +300
31日にはみずほ証券が目標株価引き上げ。
宝HD<2531> 1472 +47
タカラバイオの連日の強い動きが波及か。
オムロン<6645> 10740 +360
直近ではマッコーリー証券が投資判断を格上げ。
ＥＲＩホールディングス<6083> 1100 +36
上昇トレンド続く中で買い戻し圧力強まるか。
ネクソン<3659> 2110 +100
中国のゲーム規制受けて31日は売り優勢となったが。
王子HD<3861> 598 +22
底打ち感も強まって押し目買いなどが優勢か。
コーエーテクモ<3635> 4925 +220
中国ゲーム規制への過度な警戒感も後退か。
ラクーンHD<3031> 1765 -500
第1四半期大幅減益決算をマイナス視。
日本電子<6951> 7630 -500
公募増資や売出の発表による希薄化・需給悪化を懸念。
関西スーパーマーケット<9919> 1381 -157
H2O完全子会社2社との経営統合発表で31日急伸の反動。《FA》
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