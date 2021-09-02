

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ベイシス、ヤマハ、オムロンなど

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

JTOWER<4485> 8760 -370

戻り一服感で小休止。

VTホールディングス<7593> 586 +47

SBI証券は投資判断「買い」継続で目標株価を850円へ引き上げ。

ベイシス<4068> 7040 +640

下値固め一巡で動意づく、25日移動平均線上抜けでテクニカル妙味も。

ウエストHD<1407> 4640 -265

31日の大陽線打ち消す大陰線で再びもみ合いに。

明和産業<8103> 547+80

大幅増配による高水準の配当利回りがインパクトに。

東京機械製作所<6335> 1333 +300

アジア開発では買収防衛策発動なら法的措置とも。

ダイコク電機<6430> 1147 +82

業績上方修正や株主優待再開を材料視する動きが続く。

ミライアル<4238> 1403 +110

上半期の業績・配当予想を上方修正。

ダブル・スコープ<6619> 897 +56

直近高値更新で一段と買い戻しの動きも。

エスクリ<2196> 505 +36

30日にはエアトリとの業務提携開始を発表。

小松製作所<6301> 2806.5 +144.0

アーク・インベストメントの連日の購入が伝わる。

KOA<6999> 1676 +92

リバウンド本格化で買い戻しが優勢か。

ケイアイスター不動産<3465> 5290 +200

ジェイリースとの業務提携を発表。

ヤマハ<7951> 6790 +300

31日にはみずほ証券が目標株価引き上げ。

宝HD<2531> 1472 +47

タカラバイオの連日の強い動きが波及か。

オムロン<6645> 10740 +360

直近ではマッコーリー証券が投資判断を格上げ。

ＥＲＩホールディングス<6083> 1100 +36

上昇トレンド続く中で買い戻し圧力強まるか。

ネクソン<3659> 2110 +100

中国のゲーム規制受けて31日は売り優勢となったが。

王子HD<3861> 598 +22

底打ち感も強まって押し目買いなどが優勢か。

コーエーテクモ<3635> 4925 +220

中国ゲーム規制への過度な警戒感も後退か。

ラクーンHD<3031> 1765 -500

第1四半期大幅減益決算をマイナス視。

日本電子<6951> 7630 -500

公募増資や売出の発表による希薄化・需給悪化を懸念。

関西スーパーマーケット<9919> 1381 -157

H2O完全子会社2社との経営統合発表で31日急伸の反動。《FA》