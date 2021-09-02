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今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支、米製造業受注など

2021年9月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支、米製造業受注など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　マネタリーベース(8月、日本銀行)　　15.4％
10:00　営業毎旬報告(8月31日現在、日本銀行)
10:30　片岡日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見


モビルスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1280円)

メディア総研が東証マザーズに新規上場(公開価格:29000円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(4-6月)　5.9％　5.9％
10:30　豪・貿易収支(7月)　98.70億豪ドル　104.96億豪ドル
15:30　スイス・消費者物価指数(8月)　0.8％　0.7％
16:00　スイス・GDP(4-6月)　9.0％　-0.5％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(7月)　　10.2％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　35.3万件
21:30　米・貿易収支(7月)　-740億ドル　-757億ドル
21:30　米・非農業部門労働生産性(4-6月)　2.4％　2.3％
21:30　加・貿易収支(7月)　　32.3億加ドル
23:00　米・製造業受注(7月)　0.3％　1.5％


露・東方経済フォーラム(4日まで)

欧外相会合(3日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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