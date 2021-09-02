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今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支、米製造業受注など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米貿易収支、米製造業受注など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネタリーベース(8月、日本銀行) 15.4％
10:00 営業毎旬報告(8月31日現在、日本銀行)
10:30 片岡日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
モビルスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1280円)
メディア総研が東証マザーズに新規上場(公開価格:29000円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(4-6月) 5.9％ 5.9％
10:30 豪・貿易収支(7月) 98.70億豪ドル 104.96億豪ドル
15:30 スイス・消費者物価指数(8月) 0.8％ 0.7％
16:00 スイス・GDP(4-6月) 9.0％ -0.5％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(7月) 10.2％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 35.3万件
21:30 米・貿易収支(7月) -740億ドル -757億ドル
21:30 米・非農業部門労働生産性(4-6月) 2.4％ 2.3％
21:30 加・貿易収支(7月) 32.3億加ドル
23:00 米・製造業受注(7月) 0.3％ 1.5％
露・東方経済フォーラム(4日まで)
欧外相会合(3日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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