

*16:05JST 大阪金概況：上昇、警戒材料多いが上げ幅は限定的

大阪取引所金標準先物 22年8月限・日中取引終値：6431円（前日日中取引終値↑16円）

・推移レンジ：高値6431円-安値6409円

1日の大阪取引所金標準先物（期先：22年8月限）は上昇した。新型コロナ感染拡大による経済への悪影響や、国内政治の不透明感、中国の景気減速観測など警戒材料が多く、安全資産とされる金の需要が継続した。一方、昨日の海外市場で上昇した米長期金利が今日も堅調に推移したことから、金利のつかない資産である金の魅力低下が意識され、今日の金先物は上昇したものの、上げ幅は限定的だった。《FA》