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出来高変化率ランキング（14時台）～ナスダック100ヘッジ有、ETFTPXなどがランクイン
*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ナスダック100ヘッジ有、ETFTPXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月31日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1595> NZAMJリート 1602400 20632 7666.58% -1.35%
<9479> インプレス 17227600 259040 6550.56% 12.6%
<9919> 関西スパ 747500 22960 3155.66% 16.06%
<2632>* ナスダック100ヘッジ有 27322 1202.6 2171.91% 1.28%
<1305>* ETFTPX 751760 47370 1487.00% 0.79%
<2569> 上場NSQA 718770 48344 1386.78% 1.33%
<5408> 中山鋼 6810500 478680 1322.77% 6.82%
<1369>* DIAM225 19400 1675.8 1057.66% 1.23%
<9702> アイエスビー 814600 71160 1044.74% 4.95%
<4488> AIinside 382500 50280 660.74% 15.5%
<7851> カワセCS 352400 50160 602.55% 0.72%
<2590> DyDo 155600 27100 474.17% 6.21%
<4733> OBC 1085700 218980 395.80% -2.46%
<7061> 日本ホスピスHD 168200 35880 368.78% 9.45%
<4069> BlueMeme 113800 24420 366.01% 11.03%
<7182> ゆうちょ 5082100 1120240 353.66% 0.94%
<1348>* MXSトピクス 312330 69630 348.56% 0.8%
<7366> LITALICO 95300 21620 340.80% 7.8%
<7374> コンフィデンス 200300 46060 334.87% 11.51%
<2932>* STIフードH 13400 3120 329.49% 3.11%
<1306> TOPIX投 3583320 866278 313.65% 0.75%
<1475>* iSTOPIX 346792 95542.6 262.97% 0.81%
<1346>* MXS225 27150 7562.4 259.01% 1.15%
<1330> 上場225 59560 16728 256.05% 1.16%
<9233> アジア航 93300 26620 250.49% 0.66%
<1822> 大豊建 110200 31760 246.98% -2.2%
<6145> NITTOKU 85400 24780 244.63% 5.58%
<4056> ニューラル 494300 149380 230.90% 11.79%
<6840> AKIBA 361000 109160 230.71% 6.77%
<1321>* 225投信 354608 109047.8 225.19% 1.19%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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