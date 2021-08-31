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出来高変化率ランキング（14時台）～ナスダック100ヘッジ有、ETFTPXなどがランクイン

2021年8月31日 14:48

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記事提供元：フィスコ


*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ナスダック100ヘッジ有、ETFTPXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月31日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1595> NZAMJリート　 　1602400 　20632　 7666.58% -1.35%
<9479> インプレス　　　　 　17227600 　259040　 6550.56% 12.6%
<9919> 関西スパ　　　　　 　747500 　22960　 3155.66% 16.06%
<2632>* ナスダック100ヘッジ有 　27322 　1202.6　 2171.91% 1.28%
<1305>* ETFTPX　　　 　751760 　47370　 1487.00% 0.79%
<2569> 上場NSQA　　　 　718770 　48344　 1386.78% 1.33%
<5408> 中山鋼　　　　　　 　6810500 　478680　 1322.77% 6.82%
<1369>* DIAM225　　 　19400 　1675.8　 1057.66% 1.23%
<9702> アイエスビー　　　 　814600 　71160　 1044.74% 4.95%
<4488> AIinside　 　382500 　50280　 660.74% 15.5%
<7851> カワセCS　　　　 　352400 　50160　 602.55% 0.72%
<2590> DyDo　　　　　 　155600 　27100　 474.17% 6.21%
<4733> OBC　　　　　　 　1085700 　218980　 395.80% -2.46%
<7061> 日本ホスピスHD　 　168200 　35880　 368.78% 9.45%
<4069> BlueMeme　 　113800 　24420　 366.01% 11.03%
<7182> ゆうちょ　　　　　 　5082100 　1120240　 353.66% 0.94%
<1348>* MXSトピクス　　 　312330 　69630　 348.56% 0.8%
<7366> LITALICO　 　95300 　21620　 340.80% 7.8%
<7374> コンフィデンス　　 　200300 　46060　 334.87% 11.51%
<2932>* STIフードH　　 　13400 　3120　 329.49% 3.11%
<1306> TOPIX投　　　 　3583320 　866278　 313.65% 0.75%
<1475>* iSTOPIX　　 　346792 　95542.6　 262.97% 0.81%
<1346>* MXS225　　　 　27150 　7562.4　 259.01% 1.15%
<1330> 上場225　　　　 　59560 　16728　 256.05% 1.16%
<9233> アジア航　　　　　 　93300 　26620　 250.49% 0.66%
<1822> 大豊建　　　　　　 　110200 　31760　 246.98% -2.2%
<6145> NITTOKU　　 　85400 　24780　 244.63% 5.58%
<4056> ニューラル　　　　 　494300 　149380　 230.90% 11.79%
<6840> AKIBA　　　　 　361000 　109160　 230.71% 6.77%
<1321>* 225投信　　　　 　354608 　109047.8　 225.19% 1.19%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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