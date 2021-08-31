

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ナスダック100ヘッジ有、ETFTPXなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月31日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1595> NZAMJリート 1602400 20632 7666.58% -1.35%

<9479> インプレス 17227600 259040 6550.56% 12.6%

<9919> 関西スパ 747500 22960 3155.66% 16.06%

<2632>* ナスダック100ヘッジ有 27322 1202.6 2171.91% 1.28%

<1305>* ETFTPX 751760 47370 1487.00% 0.79%

<2569> 上場NSQA 718770 48344 1386.78% 1.33%

<5408> 中山鋼 6810500 478680 1322.77% 6.82%

<1369>* DIAM225 19400 1675.8 1057.66% 1.23%

<9702> アイエスビー 814600 71160 1044.74% 4.95%

<4488> AIinside 382500 50280 660.74% 15.5%

<7851> カワセCS 352400 50160 602.55% 0.72%

<2590> DyDo 155600 27100 474.17% 6.21%

<4733> OBC 1085700 218980 395.80% -2.46%

<7061> 日本ホスピスHD 168200 35880 368.78% 9.45%

<4069> BlueMeme 113800 24420 366.01% 11.03%

<7182> ゆうちょ 5082100 1120240 353.66% 0.94%

<1348>* MXSトピクス 312330 69630 348.56% 0.8%

<7366> LITALICO 95300 21620 340.80% 7.8%

<7374> コンフィデンス 200300 46060 334.87% 11.51%

<2932>* STIフードH 13400 3120 329.49% 3.11%

<1306> TOPIX投 3583320 866278 313.65% 0.75%

<1475>* iSTOPIX 346792 95542.6 262.97% 0.81%

<1346>* MXS225 27150 7562.4 259.01% 1.15%

<1330> 上場225 59560 16728 256.05% 1.16%

<9233> アジア航 93300 26620 250.49% 0.66%

<1822> 大豊建 110200 31760 246.98% -2.2%

<6145> NITTOKU 85400 24780 244.63% 5.58%

<4056> ニューラル 494300 149380 230.90% 11.79%

<6840> AKIBA 361000 109160 230.71% 6.77%

<1321>* 225投信 354608 109047.8 225.19% 1.19%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》