

*14:10JST セグエグループ---ネットワーク自動化ソフトウェア「Juniper Apstra」の取扱いを開始

セグエグループ<3968>は26日、子会社のジェイズ・コミュニケーションが、ジュニパーネットワークスが提供するネットワーク自動化ソフトウェア「Juniper Apstra」の取扱いを8月より開始したことを発表。

「Juniper Apstra」はデータセンターネットワークの設計、構築、運用プロセスを大幅に簡素化する。

ジェイズ・コミュニケーションは長年ジュニパービジネスの代理店として貢献。今後もパートナーシップ強化により、日本市場におけるJuniper Apstraのビジネスを推進していくとしている。《ST》