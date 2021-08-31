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セグエグループ ネットワーク自動化ソフトウェア「Juniper Apstra」の取扱いを開始
記事提供元：フィスコ
*14:10JST セグエグループ---ネットワーク自動化ソフトウェア「Juniper Apstra」の取扱いを開始
セグエグループ<3968>は26日、子会社のジェイズ・コミュニケーションが、ジュニパーネットワークスが提供するネットワーク自動化ソフトウェア「Juniper Apstra」の取扱いを8月より開始したことを発表。
「Juniper Apstra」はデータセンターネットワークの設計、構築、運用プロセスを大幅に簡素化する。
ジェイズ・コミュニケーションは長年ジュニパービジネスの代理店として貢献。今後もパートナーシップ強化により、日本市場におけるJuniper Apstraのビジネスを推進していくとしている。《ST》
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