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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など

2021年8月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(7月)　1.12倍　1.13倍
08:30　失業率(7月)　2.9％　2.9％
08:50　鉱工業生産指数(7月)　-2.4％　6.5％
14:00　消費者態度指数(8月)　35.5　37.5
14:00　住宅着工件数(7月)　5.3％　7.3％


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI(8月)　50.2　50.4
10:00　中・非製造業PMI(8月)　52.0　53.3
10:00　中・総合PMI(8月)　　52.4
10:30　豪・経常収支(4-6月)　217億豪ドル　183億豪ドル
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(8月)　5.6％　5.7％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月)　1.4％　0.7％
21:00　印・GDP(4-6月)　21.0％　1.6％
21:00　南ア・貿易収支(7月)　447億ランド　577億ランド
21:30　加・GDP(4-6月)　　5.6％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(6月)　　16.99％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(6月)　1.9％　1.7％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月)　68.0　73.4
23:00　米・消費者信頼感指数(8月)　124.0　129.1


米軍のアフガニスタン撤退期限


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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