

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(7月) 1.12倍 1.13倍

08:30 失業率(7月) 2.9％ 2.9％

08:50 鉱工業生産指数(7月) -2.4％ 6.5％

14:00 消費者態度指数(8月) 35.5 37.5

14:00 住宅着工件数(7月) 5.3％ 7.3％



＜海外＞

10:00 中・製造業PMI(8月) 50.2 50.4

10:00 中・非製造業PMI(8月) 52.0 53.3

10:00 中・総合PMI(8月) 52.4

10:30 豪・経常収支(4-6月) 217億豪ドル 183億豪ドル

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(8月) 5.6％ 5.7％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月) 1.4％ 0.7％

21:00 印・GDP(4-6月) 21.0％ 1.6％

21:00 南ア・貿易収支(7月) 447億ランド 577億ランド

21:30 加・GDP(4-6月) 5.6％

22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(6月) 16.99％

22:00 米・FHFA住宅価格指数(6月) 1.9％ 1.7％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月) 68.0 73.4

23:00 米・消費者信頼感指数(8月) 124.0 129.1



米軍のアフガニスタン撤退期限



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》