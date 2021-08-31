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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(7月) 1.12倍 1.13倍
08:30 失業率(7月) 2.9％ 2.9％
08:50 鉱工業生産指数(7月) -2.4％ 6.5％
14:00 消費者態度指数(8月) 35.5 37.5
14:00 住宅着工件数(7月) 5.3％ 7.3％
＜海外＞
10:00 中・製造業PMI(8月) 50.2 50.4
10:00 中・非製造業PMI(8月) 52.0 53.3
10:00 中・総合PMI(8月) 52.4
10:30 豪・経常収支(4-6月) 217億豪ドル 183億豪ドル
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(8月) 5.6％ 5.7％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月) 1.4％ 0.7％
21:00 印・GDP(4-6月) 21.0％ 1.6％
21:00 南ア・貿易収支(7月) 447億ランド 577億ランド
21:30 加・GDP(4-6月) 5.6％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(6月) 16.99％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(6月) 1.9％ 1.7％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月) 68.0 73.4
23:00 米・消費者信頼感指数(8月) 124.0 129.1
米軍のアフガニスタン撤退期限
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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