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商船三井はフェリー・内航RORO船事業にフォーカスしたYouTubeチャンネル「さんふらわあだいありー」を開設
記事提供元：日本インタビュ新聞社
商船三井<9104>(東1)グループのフェリー・内航RORO船事業にフォーカスした新YouTubeチャンネル『さんふらわあだいありー』を開設した。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛や移動制限の中、フェリーや内航RORO船はいまも日々、地域と地域をつなぎ、人流と物流を支えるべく、定時安全運航に努めている。『さんふらわあだいありー』ではそんなフェリーや内航RORO船運航の日常と裏側をバラエティ要素も交えてポップに紹介し、船旅をもっと楽しく、内航船をより身近に感じることができるコンテンツを配信する。
■開設チャンネル概要
・チャンネル名:さんふらわあだいありー ・チャンネル開設日:2021年8月19日 ・コンテンツ配信頻度:1-2本/週(予定) ・初回動画公開日時:2021年8月27日15時(日本時間) (情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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