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日金属など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <1312> ;RN小型コア;556%;50;2.98;20630;-50 <5491> ;日金属;353%;52300;0.95;986;-8 <1619> ;建設資材;300%;3;3.65;21310;-150 <6904> ;原田工業;255%;5600;2.12;932;-3 <1615> ;銀行;239%;716100;4.98;144;-1 <9475> ;昭文社HD;191%;10300;0.26;501;-1 <7554> ;幸楽苑HD;163%;28000;1.13;1506;2 <7686> ;カクヤスG;146%;1900;2.11;1692;-7 <7679> ;薬王堂HD;128%;15300;5.74;2450;-29 <9994> ;やまや;119%;8300;0.12;2426;-1 <9887> ;松屋フーズHD;109%;8100;0.98;3595;-15 <8562> ;福島銀;108%;31300;2.82;239;-2 <8769> ;ＡＲＭ;91%;25500;2.07;1120;13 <6054> ;リブセンス;89%;4800;3.66;205;-1 <2139> ;中広;86%;1800;29.25;380;-2 <2198> ;IKK;85%;10000;1.08;692;2 <9722> ;藤田観;85%;29300;0.32;2212;-12 <5982> ;マルゼン;82%;4600;0.98;2208;9 <3067> ;東京一番;79%;10100;0.27;590;2 <7520> ;エコス;79%;63100;0.17;1935;-15
[コメント]
日金属は売り長の需給状況となってきた。上値抵抗の25日、75日線を捉えてきており、足元では高値期日を迎えるものの、需給状況はそれ程悪くならないだろう。《FA》
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