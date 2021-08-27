

*02:41JST NY外為：ドル底堅い展開、米7年債入札は冴えず

米財務省は620億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.155％と、事前の水準1.151％を上回った。テイルは＋0.4BP。応札倍率は2.34倍と過去6回入札平均2.36倍を下回り需要は冴えなかった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は61.07％と、過去6回入札平均の55.1％を上回った。

冴えない入札結果もアフガン情勢の悪化を警戒し、米国債相場はまちまち。

10年債利回りは1.34％で横ばい。ドルは堅調ながら、上昇は限定的となった。ドル・円は110円00-05銭で推移。ユーロ・ドルは1.1750-55ドルで推移した。《KY》