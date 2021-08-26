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サイバーセキュリ 大幅反落、マイクロソフト「Silverコンピテンシー」取得も利益確定売り／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:57JST <4493> サイバーセキュリ 2995 -115
大幅反落。マイクロソフトパートナーネットワーク「Silverコンピテンシー」を取得したと発表している。Silverコンピテンシーは、マイクロソフトが質の高いソリューションを提供するパートナーに与える認定プログラムで、サイバーセキュリティクラウドのWAF自動運用サービス「WafCharm Azure版」の導入実績増加などが認められたという。ただ、同社株は前日まで連騰しており、買い一服感から利益確定売りに押されているようだ。《TY》
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