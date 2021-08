*11:31JST ベルシステム24ホールディングス---「Business for Marriage Equality」への賛同を表明

ベルシステム24ホールディングス<6183>は26日、婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するキャンペーン「Business for Marriage Equality」への賛同を表明すると発表した。

同社では、同性パートナーおよび事実婚パートナーを持つ社員を福利厚生の対象に含める人事労務規程の改定をはじめ、関連するオンライン講演会の開催、国内最大級の多様性の祭典「レインボーフェスタ!2019」への参加といった啓蒙活動などを行っており、これらをはじめとした取組みが評価され、職場におけるLGBTQへの取組の評価指標「PRIDE指標」の最高位ゴールドを、2年連続で受賞している。

今回、「Business for Marriage Equality」が掲げる宣言が、同社の理念に共通すると考え、賛同を決定したとしている。《ST》