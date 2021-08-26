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8/26の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:12JST 8/26
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（35405.50、+39.24）
・ナスダック総合指数は上昇（15041.86、+22.06）
・シカゴ日経先物は上昇（27800、大阪比+60）
・1ドル109円90-00銭
・SOX指数は上昇（3372.55、+27.16）
・VIX指数は低下（16.79、-0.43）
・米原油先物は上昇（68.36、+0.82）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27724.80、-7.30）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・対外対内証券売買（先週）
・企業向けサービス価格指数（7月）
・自民党党本部総裁選挙管理委員会会合
・ユーロ圏マネーサプライ（7月）
・米GDP改定値（4-6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米バイデン大統領がイスラエル大統領と会談
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（7月会合）《ST》
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