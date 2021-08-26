

*08:12JST 8/26

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35405.50、+39.24）

・ナスダック総合指数は上昇（15041.86、+22.06）

・シカゴ日経先物は上昇（27800、大阪比+60）

・1ドル109円90-00銭

・SOX指数は上昇（3372.55、+27.16）

・VIX指数は低下（16.79、-0.43）

・米原油先物は上昇（68.36、+0.82）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27724.80、-7.30）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・対外対内証券売買（先週）

・企業向けサービス価格指数（7月）

・自民党党本部総裁選挙管理委員会会合

・ユーロ圏マネーサプライ（7月）

・米GDP改定値（4-6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米バイデン大統領がイスラエル大統領と会談

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（7月会合）《ST》