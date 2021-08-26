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今日の注目スケジュール：米GDP改定値、米新規失業保険申請件数、米バイデン大統領がイスラエル大統領と会談など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米GDP改定値、米新規失業保険申請件数、米バイデン大統領がイスラエル大統領と会談など
＜国内＞
08:50 対外対内証券売買(先週)
08:50 企業向けサービス価格指数(7月) 1.4％
自民党党本部総裁選挙管理委員会会合
＜海外＞
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(7月) 7.7％ 8.3％
20:00 ブ・FGV建設コスト(8月) 1.16％ 1.24％
21:30 米・GDP改定値(4-6月) 6.6％ 6.5％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 34.8万件
韓・中央銀行が政策金利発表 0.50％
米・カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム(ジャクソンホール、28日まで)
米・バイデン大統領がイスラエル大統領と会談
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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