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今日の注目スケジュール：米GDP改定値、米新規失業保険申請件数、米バイデン大統領がイスラエル大統領と会談など

2021年8月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米GDP改定値、米新規失業保険申請件数、米バイデン大統領がイスラエル大統領と会談など
＜国内＞
08:50　対外対内証券売買(先週)
08:50　企業向けサービス価格指数(7月)　　1.4％


自民党党本部総裁選挙管理委員会会合


＜海外＞
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(7月)　7.7％　8.3％
20:00　ブ・FGV建設コスト(8月)　1.16％　1.24％
21:30　米・GDP改定値(4-6月)　6.6％　6.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　34.8万件


韓・中央銀行が政策金利発表　　0.50％

米・カンザスシティー連銀主催の年次シンポジウム(ジャクソンホール、28日まで)

米・バイデン大統領がイスラエル大統領と会談

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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