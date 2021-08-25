ＩＭＶ　大幅に3日続伸、21年9月期の期末配当予想を10円に増額修正／新興市場スナップショット



*10:50JST <7760> ＩＭＶ 576 +22

大幅に3日続伸。21年9月期の期末配当を従来予想の8.50円から10.00円（前期末実績8.50円）に増額修正している。業績と財務状況などを総合的に勘案する利益還元方針などに基づく措置。ＩＭＶは振動シミュレーションシステムの伸長を受け、第3四半期累計（20年10月-21年6月）の営業利益を前期比706.0％増の8.14億円になったと6日に開示していた。通期予想は9.90億円。《FA》