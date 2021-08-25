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NY外為：ポンド軟調、英の新型コロナ死者数増加で秋のロックダウン懸念も浮上
記事提供元：フィスコ
*01:54JST NY外為：ポンド軟調、英の新型コロナ死者数増加で秋のロックダウン懸念も浮上
英国の保険省は、24日の新型コロナ陽性から28日以内の死者が174人だったと発表した。この結果は3月12日以来で最大だという。
秋に再びロックダウンが必要になる可能性も懸念されている。回復が損なわれるとの懸念に、ポンドの上値が抑制された。ポンド・ドルは1.3747ドルまで上昇後、1.3711ドルまで反落。転換線の1.3741ドル、基準線水準の1.3778ドルがレジスタンスになっている。ポンド円は150円51銭前後で戻りが鈍い展開。ユーロ・ポンドは0.8550ポンドから0.8543ポンドまで上昇し、0.8562ポンドまで反落した。《KY》
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