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NY外為：ドル下げ止まる、米2年債入札控え金利上昇

2021年8月25日 00:30

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記事提供元：フィスコ


*00:30JST NY外為：ドル下げ止まる、米2年債入札控え金利上昇
NY外為市場でドルは金利上昇に伴い売り圧力が後退した。米財務省は今週入札を実施する。供給増を織り込み、米国債相場は軟調。本日は2年債入札を控え、米10年債利回りは1.26％から1.28％まで上昇した。ドル・円は109円41銭の安値から109円70銭まで戻した。ユーロ・ドルは1.1765ドルの高値から1.1753ドルまで反落。ドル・スイスは0.9111フランから0.9125フランまで反発した。《KY》

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