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かっこ 大幅に続伸、uberallの日本統括代理店リカバリーと資本業務提携／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:53JST <4166> かっこ 2430 +230
大幅に続伸。ドイツのuberall GmbHの日本統括代理店であるリカバリー（東京都渋谷区）と資本業務提携契約を締結し、小売・サービス業を対象としたローカル検索マーケティング領域のSaaS事業に参入すると発表している。uberallは、GoogleMapsやFacebook、Instagramなどのオンラインプラットフォームや自社のWebサイトに店舗の営業時間や口コミなどの情報を統合管理できるクラウドサービスを展開している。《FA》
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