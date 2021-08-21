

*01:34JST NY外為：リスクオンの円売り、ダウ300ドル近く上昇、早期緩和縮小観測が和らぐ

NY外為市場では株高に連れリスク選好の円売りが優勢となった。ドル・円は109円65銭から109円88銭まで上昇。ユーロ・円は127円96銭から128円43銭まで上昇した。ポンド円は149円23銭から149円80銭まで上昇。

カプラン米ダラス連銀総裁の発言を受けて、早期緩和縮小への脅威が和らぎ、米国株式相場は上昇に転じ上げ幅を拡大。ダウは200ドル超高で推移した。《KY》