関連記事
NY外為：リスクオンの円売り、ダウ300ドル近く上昇、早期緩和縮小観測が和らぐ
記事提供元：フィスコ
*01:34JST NY外為：リスクオンの円売り、ダウ300ドル近く上昇、早期緩和縮小観測が和らぐ
NY外為市場では株高に連れリスク選好の円売りが優勢となった。ドル・円は109円65銭から109円88銭まで上昇。ユーロ・円は127円96銭から128円43銭まで上昇した。ポンド円は149円23銭から149円80銭まで上昇。
カプラン米ダラス連銀総裁の発言を受けて、早期緩和縮小への脅威が和らぎ、米国株式相場は上昇に転じ上げ幅を拡大。ダウは200ドル超高で推移した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：ポンド、弱い英小売りに失望した売りが一服 8/20 23:25
- NY外為：リスク回避の円買い後退、ダウ先物プラスに転じる 8/20 22:17
- 【市場反応】カナダ6月小売売上高、カナダドル堅調 8/20 21:54
- 日経平均テクニカル:続落、昨年7月以来の52週線割れ 8/20 18:15
- 20日の日本国債市場概況：債券先物は152円39銭で終了 8/20 17:35