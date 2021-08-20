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大阪金概況：上昇、来週にジャクソンホール会議控え上値追いには慎重
記事提供元：フィスコ
*16:05JST 大阪金概況：上昇、来週にジャクソンホール会議控え上値追いには慎重
大阪取引所金標準先物 22年6月限・日中取引終値：6298円（前日日中取引終値↑16円）
・推移レンジ：高値6299円-安値6271円
20日の大阪取引所金標準先物（期先：22年6月限）は上昇した。新型コロナへの警戒感や世界経済の先行き不透明感が意識され、安全資産としての金へ資金が向かいやすく、金先物は買いが優勢の展開となった。ただ、市場では26-28日のジャクソンホール会議の内容を見極めたいとする向きも多く、上値追いには慎重で、今日の金先物は上昇したものの、上げ幅は限定的だった。《FA》
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