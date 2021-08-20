

*08:15JST 8/20

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14541.79、+15.87）

・シカゴ日経先物は上昇（27250、大阪比+40）

・SOX指数は上昇（3235.87、+27.04）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27281.17、-304.74）

・NYダウは下落（34894.12、-66.57）

・1ドル109円70-80銭

・VIX指数は上昇（21.67、+0.10）

・米原油先物は下落（63.50、-1.71）

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・全国消費者物価指数（7月）

・主要コンビニエンスストア売上高（7月）

・シイエヌエスが新規上場

・フューチャーリンクネットワークが新規上場

・7府県に緊急事態宣言

・中国1年物貸出金利（8月）

・英小売売上高指数（7月）

・独生産者物価指数（7月）

・加小売売上高（6月）

・ハンガリーは休場《ST》