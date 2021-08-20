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8/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:15JST 8/20
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14541.79、+15.87）
・シカゴ日経先物は上昇（27250、大阪比+40）
・SOX指数は上昇（3235.87、+27.04）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27281.17、-304.74）
・NYダウは下落（34894.12、-66.57）
・1ドル109円70-80銭
・VIX指数は上昇（21.67、+0.10）
・米原油先物は下落（63.50、-1.71）
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・全国消費者物価指数（7月）
・主要コンビニエンスストア売上高（7月）
・シイエヌエスが新規上場
・フューチャーリンクネットワークが新規上場
・7府県に緊急事態宣言
・中国1年物貸出金利（8月）
・英小売売上高指数（7月）
・独生産者物価指数（7月）
・加小売売上高（6月）
・ハンガリーは休場《ST》
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