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【M&A速報：2021/08/19（2）】アクリート<4395>、SMS配信事業のベトナムViet Guys社を買収

2021年8月19日 16:20

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記事提供元：フィスコ


*16:20JST 【M&A速報：2021/08/19（2）】アクリート<4395>、SMS配信事業のベトナムViet Guys社を買収
■アクリート<4395>、SMS配信事業のベトナムViet Guys社を買収　51％の株式取得

■エクストリーム<6033>、PCゲームソフト開発等のネクストンに出資　持ち分法適用会社化

■アヲハタ<2830>、子会社で食品製造設備保守・管理事業のテクノエイドを吸収合併

■グローバル・ブレイン、生保再保険スタートアップの独Balance Reに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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