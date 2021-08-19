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【M&A速報：2021/08/19（2）】アクリート<4395>、SMS配信事業のベトナムViet Guys社を買収
記事提供元：フィスコ
*16:20JST 【M&A速報：2021/08/19（2）】アクリート<4395>、SMS配信事業のベトナムViet Guys社を買収
■アクリート<4395>、SMS配信事業のベトナムViet Guys社を買収 51％の株式取得
■エクストリーム<6033>、PCゲームソフト開発等のネクストンに出資 持ち分法適用会社化
■アヲハタ<2830>、子会社で食品製造設備保守・管理事業のテクノエイドを吸収合併
■グローバル・ブレイン、生保再保険スタートアップの独Balance Reに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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