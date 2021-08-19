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NY外為：ドル・円心理的節目110円試す、ドル買い強まる、FOMC議事録公表見据え
記事提供元：フィスコ
*00:35JST NY外為：ドル・円心理的節目110円試す、ドル買い強まる、FOMC議事録公表見据え
NY外為市場で金利の上昇に伴うドル買いが優勢となり、ドル・円は109円72銭から109円95銭まで上昇し、心理的節目である110円を試す展開となった。ユーロ・ドルは1.1725ドルから1.1694ドルまで下落し、11月4日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.3771ドルから1.3750ドルまで下落した。
連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表を控えて、米国債相場が下落。米10年債利回りは1.26％から1.2834％まで上昇した。《KY》
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