

*00:35JST NY外為：ドル・円心理的節目110円試す、ドル買い強まる、FOMC議事録公表見据え

NY外為市場で金利の上昇に伴うドル買いが優勢となり、ドル・円は109円72銭から109円95銭まで上昇し、心理的節目である110円を試す展開となった。ユーロ・ドルは1.1725ドルから1.1694ドルまで下落し、11月4日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.3771ドルから1.3750ドルまで下落した。

連邦準備制度理事会（FRB）の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨公表を控えて、米国債相場が下落。米10年債利回りは1.26％から1.2834％まで上昇した。《KY》