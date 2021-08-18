

*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、不動産業、倉庫・運輸関連業、機械なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、繊維業、空運業、建設業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 水産・農林業 ／ 481.87 ／ 1.35

2. その他金融業 ／ 698.75 ／ 1.24

3. 繊維業 ／ 596.31 ／ 1.18

4. 空運業 ／ 195.52 ／ 1.07

5. 建設業 ／ 1,123.93 ／ 0.99

6. サービス業 ／ 2,872.69 ／ 0.85

7. 医薬品 ／ 3,103.36 ／ 0.75

8. その他製品 ／ 3,429.31 ／ 0.74

9. 保険業 ／ 1,041.32 ／ 0.68

10. 卸売業 ／ 1,841.96 ／ 0.66

11. 化学工業 ／ 2,295.19 ／ 0.66

12. 情報・通信業 ／ 4,627.24 ／ 0.65

13. 電力・ガス業 ／ 355.58 ／ 0.62

14. 電気機器 ／ 3,562.65 ／ 0.60

15. 精密機器 ／ 10,791.02 ／ 0.57

16. 石油・石炭製品 ／ 969.84 ／ 0.47

17. ガラス・土石製品 ／ 1,142.52 ／ 0.46

18. 食料品 ／ 1,684.82 ／ 0.44

19. 銀行業 ／ 142.63 ／ 0.38

20. 小売業 ／ 1,393.03 ／ 0.21

21. 証券業 ／ 374.3 ／ 0.05

22. ゴム製品 ／ 3,526.94 ／ -0.01

23. 輸送用機器 ／ 3,337.17 ／ -0.05

24. パルプ・紙 ／ 521.32 ／ -0.09

25. 金属製品 ／ 1,332.42 ／ -0.10

26. 鉱業 ／ 224.56 ／ -0.12

27. 陸運業 ／ 1,860.03 ／ -0.12

28. 非鉄金属 ／ 970.43 ／ -0.15

29. 機械 ／ 2,254.28 ／ -0.23

30. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,799.26 ／ -0.29

31. 不動産業 ／ 1,408.77 ／ -0.38

32. 鉄鋼 ／ 474.56 ／ -0.90

33. 海運業 ／ 878.48 ／ -1.42《FA》