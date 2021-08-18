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出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、ETFTPXなどがランクイン

2021年8月18日 14:52

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記事提供元：フィスコ


*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、ETFTPXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 　[8月18日　14:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2634> NFS&P500ヘッジ有 　118720 　3774　 3045.73% -0.31%
<2630> MXSS&P500ヘッジ有 　18045 　780.2　 2212.87% -0.17%
<2158> FRONTEO　　 　6818400 　539620　 1163.56% 12.33%
<4556> カイノス　　　　　 　191900 　30320　 532.92% 15.68%
<7514> ヒマラヤ　　　　　 　502500 　84720　 493.13% 4.55%
<7018> 内海造　　　　　　 　1150300 　207940　 453.19% -2.65%
<9127> 玉井船　　　　　　 　3438900 　719180　 378.17% 0.92%
<6034> MRT　　　　　　 　1154700 　245500　 370.35% 10.45%
<9130> 共栄タ　　　　　　 　3128700 　686120　 356.00% -5.14%
<7532> PPIHD　　　　 　6126000 　1397880　 338.24% -6.29%
<2978> ツクルバ　　　　　 　230000 　58220　 295.05% 5.95%
<9171> 栗林船　　　　　　 　1875900 　481620　 289.50% 3.45%
<2562>* 上場ダウH　　　　 　365920 　95324　 283.87% -0.33%
<1305>* ETFTPX　　　 　531830 　139400　 281.51% 0.55%
<4541> 日医工　　　　　　 　2425700 　672280　 260.82% 8.47%
<9115> 明治海　　　　　　 　4223500 　1181300　 257.53% -3.8%
<9363> 大運　　　　　　　 　4540900 　1286640　 252.93% -8.8%
<1345> 上場Jリート　　　 　73200 　20800　 251.92% 0.6%
<4733> OBC　　　　　　 　165500 　48340　 242.37% -3.64%
<2632> MXSナスダック100 　22843 　6955.2　 228.43% -0.61%
<7868> 広済堂　　　　　　 　655200 　204220　 220.83% 5.79%
<9424>* 日本通信　　　　　 　5452400 　1733640　 214.51% 8.12%
<7082> ジモティー　　　　 　403000 　131500　 206.46% 17.15%
<9514> エフオン　　　　　 　2846400 　945900　 200.92% 15.67%
<8999> グランディ　　　　 　937300 　315420　 197.16% -0.43%
<6140> 旭ダイヤ　　　　　 　192000 　64780　 196.39% -1.16%
<8914> エリアリンク　　　 　88600 　30640　 189.16% -3.6%
<6960>* フクダ電　　　　　 　30600 　10620　 188.14% -1.82%
<7086> きずなHD　　　　 　36700 　13100　 180.15% 8.23%
<2778> パレモHD　　　　 　2414300 　879720　 174.44% -7.59%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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