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出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、ETFTPXなどがランクイン
*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場ダウH、ETFTPXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月18日 14:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2634> NFS&P500ヘッジ有 118720 3774 3045.73% -0.31%
<2630> MXSS&P500ヘッジ有 18045 780.2 2212.87% -0.17%
<2158> FRONTEO 6818400 539620 1163.56% 12.33%
<4556> カイノス 191900 30320 532.92% 15.68%
<7514> ヒマラヤ 502500 84720 493.13% 4.55%
<7018> 内海造 1150300 207940 453.19% -2.65%
<9127> 玉井船 3438900 719180 378.17% 0.92%
<6034> MRT 1154700 245500 370.35% 10.45%
<9130> 共栄タ 3128700 686120 356.00% -5.14%
<7532> PPIHD 6126000 1397880 338.24% -6.29%
<2978> ツクルバ 230000 58220 295.05% 5.95%
<9171> 栗林船 1875900 481620 289.50% 3.45%
<2562>* 上場ダウH 365920 95324 283.87% -0.33%
<1305>* ETFTPX 531830 139400 281.51% 0.55%
<4541> 日医工 2425700 672280 260.82% 8.47%
<9115> 明治海 4223500 1181300 257.53% -3.8%
<9363> 大運 4540900 1286640 252.93% -8.8%
<1345> 上場Jリート 73200 20800 251.92% 0.6%
<4733> OBC 165500 48340 242.37% -3.64%
<2632> MXSナスダック100 22843 6955.2 228.43% -0.61%
<7868> 広済堂 655200 204220 220.83% 5.79%
<9424>* 日本通信 5452400 1733640 214.51% 8.12%
<7082> ジモティー 403000 131500 206.46% 17.15%
<9514> エフオン 2846400 945900 200.92% 15.67%
<8999> グランディ 937300 315420 197.16% -0.43%
<6140> 旭ダイヤ 192000 64780 196.39% -1.16%
<8914> エリアリンク 88600 30640 189.16% -3.6%
<6960>* フクダ電 30600 10620 188.14% -1.82%
<7086> きずなHD 36700 13100 180.15% 8.23%
<2778> パレモHD 2414300 879720 174.44% -7.59%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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