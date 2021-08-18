きずなＨＤ　大幅に6日ぶり反発、7月の葬儀売上23.7％増、5カ月連続のプラス／新興市場スナップショット



*10:36JST <7086> きずなＨＤ 2045 +114

大幅に6日ぶり反発。7月の月次業績について、葬儀売上が前年同月比23.7％増の6.69億円になったと発表している。前月は17.6％増で、5カ月連続のプラス。葬儀件数は18.2％増（前月19.3％増）の793件、葬儀単価は4.7％増（同1.4％減）の84.4万円だった。22年5月期の売上収益予想は前期比14.6％増の92.00億円。葬儀売上の伸び率は通期予想の水準を上回っており、投資家から好感されているようだ。《FA》