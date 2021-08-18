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今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、米住宅建設許可件数など

2021年8月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(7月)　2049億円　3840億円
08:50　輸出(7月)　38.8％　48.6％
08:50　輸入(7月)　35.8％　32.7％
08:50　コア機械受注(6月)　-3.0％　7.8％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
15:00　英・消費者物価コア指数(7月)　　2.3％
15:00　英・生産者物価産出指数(7月)　　4.3％
17:00　南ア・消費者物価指数(7月)　4.5％　4.9％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(7月)　2.2％　1.9％
21:30　米・住宅着工件数(7月)　161.0万戸　164.3万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(7月)　160.5万戸　159.8万戸
21:30　加・消費者物価指数(7月)　3.4％　3.1％


米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(7月27-28日会合分)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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