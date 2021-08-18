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今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、米住宅建設許可件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、コア機械受注、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(7月) 2049億円 3840億円
08:50 輸出(7月) 38.8％ 48.6％
08:50 輸入(7月) 35.8％ 32.7％
08:50 コア機械受注(6月) -3.0％ 7.8％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
＜海外＞
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
15:00 英・消費者物価コア指数(7月) 2.3％
15:00 英・生産者物価産出指数(7月) 4.3％
17:00 南ア・消費者物価指数(7月) 4.5％ 4.9％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(7月) 2.2％ 1.9％
21:30 米・住宅着工件数(7月) 161.0万戸 164.3万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(7月) 160.5万戸 159.8万戸
21:30 加・消費者物価指数(7月) 3.4％ 3.1％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(7月27-28日会合分)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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