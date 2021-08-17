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シンバイオ製薬 大幅反発、アデノウイルス感染症の抗ウイルス薬注射剤、臨床試験で投与開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:36JST <4582> シンバイオ製薬 1136 +62
大幅反発。現在実施中の小児を対象としたアデノウイルス感染症に対する抗ウイルス薬ブリンシドフォビル注射剤の国際共同第2相臨床試験で第1例目の投与を開始したと正午に発表している。小児の播種性アデノウイルス感染症については、有効な治療薬がないことから医療ニーズが極めて高いという。その上で、臓器移植後のウイルス感染領域へと対象領域を拡大し、ブリンシドフォビル注射剤の事業価値の最大化を図るとしている。《TY》
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