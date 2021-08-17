関連記事
ＩＴｂｏｏｋＨＤ 大幅反落、22年3月期第1四半期の営業損失3.05億円、赤字縮小も計画達成を不安視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:59JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 414 -56
大幅反落。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業損益を3.05億円の赤字（前年同期実績4.82億円の赤字）と発表している。中央官庁や行政法人などからの受注拡大に努めたコンサルティング事業が落ち込む一方、システム開発事業や人材事業は順調に推移した。通期予想は前期比2.9倍の4.34億円で据え置いた。第1四半期の赤字額は縮小したが、計画達成を不安視する向きが売りを出しているようだ。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ジモティー 大幅反発、21年12月期第2四半期の営業利益76.9％増、提携加速で進捗率87.2％／新興市場スナップショット 8/17 12:34
- ＦＲＯＮＴＥＯ ストップ高買い気配、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当も5円に増額修正／新興市場スナップショット 8/17 11:17
- 山王 大幅に3日ぶり反発、水素透過膜開発が進捗、パラジウム銅合金膜を簡単に成膜／新興市場スナップショット 8/17 10:58
- ＧＮＩ 大幅に反発、投資有価証券売却益1.90億円、21年第3四半期に計上／新興市場スナップショット 8/17 10:43
- JASDAQ平均は反落、米中経済指標下振れや地政学リスクで投資家心理悪化／JASDAQ市況 8/16 16:53