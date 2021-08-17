ＩＴｂｏｏｋＨＤ　大幅反落、22年3月期第1四半期の営業損失3.05億円、赤字縮小も計画達成を不安視／新興市場スナップショット



*12:59JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 414 -56

大幅反落。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業損益を3.05億円の赤字（前年同期実績4.82億円の赤字）と発表している。中央官庁や行政法人などからの受注拡大に努めたコンサルティング事業が落ち込む一方、システム開発事業や人材事業は順調に推移した。通期予想は前期比2.9倍の4.34億円で据え置いた。第1四半期の赤字額は縮小したが、計画達成を不安視する向きが売りを出しているようだ。《TY》