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【市場反応】米8月NY連銀製造業景気指数、予想下回りドル弱含む
記事提供元：フィスコ
*21:38JST 【市場反応】米8月NY連銀製造業景気指数、予想下回りドル弱含む
米8月NY連銀製造業景気指数は18.3と、7月43.0から予想以上に悪化した。
米10年債利回りは1.27％で伸び悩んだ。
予想を下回る結果に失望し、ドルは弱含み推移。ドル・円は109円40銭から109円35銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.1768ドルから1.1775ドルまで上昇した。
【経済指標】
・米・8月NY連銀製造業景気指数：18.3（予想：28.5、7月：43.0）《KY》
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