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森永乳業「MOW(モウ) 濃チョコレート」エクアドルカカオの濃厚な新チョコレートフレーバー
記事提供元：ファッションプレス
森永乳業のカップアイス「MOW(モウ)」シリーズから、新作フレーバー「MOW(モウ) 濃チョコレート」が登場。2021年8月23日(月)より全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで発売される。
■森永乳業「MOW」シリーズの新作“濃チョコレート”
ミルクのコクをベースに、組み合わせる素材の個性を活かした味わいが楽しめる人気カップアイス「MOW(モウ)」シリーズ。アイスクリーム市場においてバニラに次ぐ人気を誇るチョコレート系フレーバーの新作となる「MOW(モウ) 濃チョコレート」は、ミルクのコクと相性の良い、華やかで芳醇なエクアドルカカオ100%のカカオマスを使用したフレーバー。文字通り、カカオ本来の濃厚で奥深い味わいが楽しめる一品となっている。
■商品情報
「MOW(モウ) 濃チョコレート」
発売日：2021年8月23日(月)
希望小売価格：152円
販売店舗：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、一般小売店
【問い合わせ先】
お客さま相談室
TEL：フリーダイヤル 0120-082-749
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