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【M&A速報：2021/08/13（2）】いつも<7694>グループ、スポーツ用品企画販売のビーランを買収
記事提供元：フィスコ
*16:39JST 【M&A速報：2021/08/13（2）】いつも<7694>グループ、スポーツ用品企画販売のビーランを買収
■いつも<7694>グループ、スノーボードを中心としたスポーツ用品企画・製造・販売のビーランを買収
■ゼンショーHD<7550>、日本食専門店事業に係る新統括会社を設立 グループを再編
■識学<7049>、持ち分法適用関連会社で女性営業アウトソーシング展開のSurpassの一部保有株式を譲渡
■東京機械製作所<6335>、アジアインベストメントファンドらに送付した書簡を公表
■北興化学工業<4992>、OATアグリオ<4979>から水稲除草剤「ベンゾフェナップ・ベンフレセート」事業を譲り受け 基本合意
■AMBITION<3300>、社名を「アンビションDXホールディングス」に変更
■AMBITION<3300>、株式・有価証券投資事業を新設会社「アンビション・ベンチャーズ」に承継
■ZOZO<3092>、子会社ZOZOテクノロジーズからテクノロジーの研究開発以外の全事業を譲り受け
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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