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アイキューブド　急伸、21年6月期好決算をポジティブ視／新興市場スナップショット

2021年8月13日 13:20

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記事提供元：フィスコ


*13:20JST <4495> アイキューブド 4505 +535
急伸。前日に21年6月期決算を発表、営業利益は38.2％増の5.69億円で着地した。導入社数が前事業年度末に比べ39.6％増の3391社に伸び、増益に寄与したもよう。併せて、22年6月期の営業利益予想を前期比28.6％増の7.32億円と発表している。モバイル端末管理サービスやモバイル端末向けアプリサービスのCLOMO事業が継続的に成長すると見込む。原価低減に注力するほか、携帯電話販売会社との協業強化で顧客数を伸ばすようだ。《TY》

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