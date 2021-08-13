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ＳＥＭＩＴＥＣ ストップ高買い気配、22年3月期の営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:00JST <6626> ＳＥＭＩＴＥＣ 6500カ -
ストップ高買い気配。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は前年同期比60.9％増の9.58億円で着地している。併せて、22年3月期の営業利益を従来予想の21.30億円から30.00億円（前期実績27.76億円）に上方修正している。自動車・家電関連や産業機器関連が好調に推移しているため。また、医療関連で血糖値測定器向けセンサ販売が予想より増加したことも利益を押し上げる見通し。《TY》
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