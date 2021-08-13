

*09:37JST リクルートHD---大幅反発、市場想定以上の上方修正を発表

リクルートHD<6098>は大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は1047億円で前年同期比3.9倍となり、市場予想を400億円以上上回る着地になっている。世界的な経済活動の回復を背景に、HRテクノロジーをはじめ、メディア&ソリューション、人材派遣など主要セグメントが揃って想定以上に拡大。通期予想は従来レンジの1800-2450億円から2700-3400億円に上方修正。コンセンサスは2400億円程度のため、ポジティブインパクトが強まっている。《TY》