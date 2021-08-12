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12日の日本国債市場概況：債券先物は152円20銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:32JST 12日の日本国債市場概況：債券先物は152円20銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円12銭 高値152円20銭 安値152円12銭 引け152円20銭
売買高総計15277枚
2年 427回 -0.130％
5年 148回 -0.120％
10年 363回 0.020％
20年 177回 0.400％
債券先物9月限は、152円12銭で取引を開始。前日NY市場での米消費者物価指数発表後の長期金利低下を受けて買いが先行し、その後も日銀の国債買い入れオペの結果は無難との見方から買いが続き、152円20銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.21％、10年債は1.34％、30年債は1.99％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.58％、オーストラリア10年債は1.18％、NZ10年債は1.79％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・6月鉱工業生産（前月比予想：-0.2％、5月：-1.0％）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：37.5万件、前回：38.5万件）
・21:30 米・7月生産者物価指数（前月比予想：+0.6％、6月：+1.0％）
・02:00 米財務省・30年債入札《KK》
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