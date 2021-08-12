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シキノハイテック 大幅に反発、22年3月期の営業利益予想を上方修正、高付加価値案件で成果／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:03JST <6614> シキノハイテック 3475 +405
大幅に反発。22年3月期の営業利益を従来予想の2.15億円から2.80億円（前期実績2.03億円）に上方修正している。高付加価値案件に対する取り組みやコスト低減の成果が表れていることに加え、半導体デジタル設計受託の堅調な推移を織り込んだ。IoT-PLC通信モジュールや画像センシング用カメラ、半導体後工程商材の受注回復、半導体不足への対応準備なども利益を押し上げる見通し。《FA》
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