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ＭＤＮＴ 大幅に4日続伸、21年9月期の営業損益予想を上方修正、事業構造改革を徹底・強化／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:24JST <2370> ＭＤＮＴ 90 +6
大幅に4日続伸。21年9月期の営業損益を従来予想の17.75億円の赤字から10.63億円の赤字（前期実績9.26億円の赤字）に上方修正している。事業構造改革の徹底・強化で売上原価や販管費が減少した。研究開発費の執行遅延なども赤字縮小に寄与する見込み。また、投資事業組合運用益2.09億円の営業外収益計上などを受け、純損益予想を17.68億円の赤字から8.18億円の赤字（同8.42億円の赤字）に引き上げている。《FA》
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