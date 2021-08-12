

*09:11JST 個別銘柄戦略:東急不HDやネクソンなどに注目

11日の米国市場では、NYダウが220.03ドル高の35484.70と史上最高値を更新し、ナスダック総合指数は21.64pt安の14766.45。シカゴ日経225先物は大阪日中比160円高の28230。12日早朝の為替は1ドル＝110.40-50円（昨日午後3時は110.68円）。本日の東京市場では、米ダウの高値追いを受けて三菱UFJ<8306>、三住トラスト<8309>など大手金融株の値上がりが予想され、昨日大引け後に好決算を発表した電通グループ<4324>、ゆうちょ銀行<7182>、東急<9005>も買いを集めよう。反面、4-6月期に赤字が拡大した楽天グループ<4755>は軟調が予想される。一方、強気の投資判断や目標株価の引き上げなどが観測された東急不HD<3289>、ネクソン<3659>、ロート製薬<4527>、ヘリオス<4593>、大塚商会<4768>、共英製鋼<5440>、ルネサス<6723>、アルバック<6728>、レーザーテック<6920>、ヤマハ<7951>、オカムラ<7994>、関西電力<9503>、カプコン<9697>などに注目。《FA》