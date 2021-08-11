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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米消費者物価コア指数、米カンザスシティー連銀総裁が講演など

2021年8月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米消費者物価コア指数、米カンザスシティー連銀総裁が講演など
＜国内＞
08:50　マネーストック(7月)
15:00　工作機械受注(7月)　　96.6％


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(4-6月)　　14.3％
15:00　独・CPI(7月)　0.9％　0.9％
21:00　ブ・小売売上高(6月)　0.1％　1.4％
21:30　米・消費者物価コア指数(7月)　4.3％　4.5％
27:00　米・財政収支(7月)　-2550億ドル　-1742億ドル


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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