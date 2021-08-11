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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米消費者物価コア指数、米カンザスシティー連銀総裁が講演など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米消費者物価コア指数、米カンザスシティー連銀総裁が講演など
＜国内＞
08:50 マネーストック(7月)
15:00 工作機械受注(7月) 96.6％
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(4-6月) 14.3％
15:00 独・CPI(7月) 0.9％ 0.9％
21:00 ブ・小売売上高(6月) 0.1％ 1.4％
21:30 米・消費者物価コア指数(7月) 4.3％ 4.5％
27:00 米・財政収支(7月) -2550億ドル -1742億ドル
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・カンザスシティー連銀総裁が講演
サムスン電子が新製品発表会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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