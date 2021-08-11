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NY外為：ドル・円高値試す、米3年債入札後
記事提供元：フィスコ
*02:19JST NY外為：ドル・円高値試す、米3年債入札後
米財務省は580億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは0.465％。
過去6回入札平均の0.335％を上回った。応札倍率は2.54倍と過去6回入札平均の2.45倍を
上回った。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は55.4％と、過去6回入札平均の51.4％を上回った。
結果発表後も、米国債相場は軟調。10年債利回りは1.34％で推移した。
ドル・円は110円59銭と高値を探る展開が続いた。《KY》
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