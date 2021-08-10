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フルヤ金属 大幅に反発、22年6月期の営業利益予想12.9％増、21年6月期期末配当を増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:12JST <7826> フルヤ金属 7160 +820
大幅に反発。22年6月期の営業利益予想を前期比12.9％増の118.00億円と発表している。情報通信市場や半導体市場、エレクトロニクス市場で堅調な受注を見込む。年間配当予想は150.00円。21年6月期の営業利益は184.1％増の104.52億円で着地した。併せて期末配当を従来予想の130.00円（普通配当100.00円、記念配当30.00円）から150.00円（普通配当120.00円、記念配当30.00円。前期末実績80.00円）に増額修正している。《FA》
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