Dos Monosのアルバム『Dos Siki』＆リメイク楽曲がCD化、Tシャツ付きも

Dos Monos(ドスモノス)の2ndアルバム『Dos Siki』と、セルフリメイク版『Dos Siki 2nd Season』がCD化。最新CDアルバム『Dos Siki(1st & 2nd season)』が、2021年9月3日(金)より発売される。

■Dos Monosのアルバム『Dos Siki』がCD化

Dos Monosは、荘子it、iizuka taitan、没からなる日本の3人組ヒップホップユニット。King Gnu(キングヌー)前身グループ・Srv.Vinci(サーヴァ・ビンチ)元メンバーの石若駿が率いるバンド・SMTKのアルバム『SIREN PROPAGANDA』収録楽曲への参加や、台湾のIT担当大臣・オードリータンとのコラボレーション楽曲のリリースなど、話題が絶えない。

そんな彼らが、2ndアルバム『Dos Siki』と、7月23日(金)に配信したばかりのセルフリメイク版『Dos Siki 2nd Season』を一枚にまとめた最新CD『Dos Siki(1st & 2nd season)』を発売。これまで『Dos Siki』はデジタル＆LPレコード、『Dos Siki 2nd Season』はデジタルリリースのみの展開となっており、CD化されるのは今回が初めてとなる。

ミックス＆マスタリングは、illicit tsuboiが担当。リメイク楽曲には、新曲「嘘じゃない」が話題の崎山蒼志や、SMTK、CRCK/LCKSなどで活躍する小田朋美、覆面アーティストのQiezi Mabo(チェズマボ)、イギリスのロックバンド・black midi(ブラックミディ)、ジャズヒップホップクルーのJAZZDOMMUNISTERS(ジャズ・ドミュニスターズ)といったフューチャリングアーティストが参加している。

■数量限定Tシャツセットも

最新CDアルバム『Dos Siki(1st & 2nd season)』は、通常盤だけでなく、数量限定Tシャツ付きも発売。Tシャツはホワイト、もしくはブラックから選ぶことができる。

【詳細】

Dos Monos 最新CDアルバム『Dos Siki(1st & 2nd season)』

CD発売日：2021年9月3日(金)

価格：

・CDのみ 2,420円

・CD＋Tシャツ 6,600円

＜収録曲＞

1, 春の猿の祭典

Music：荘子it Lyrics：Dos Monos

2, Aquarius (Ft. Injury Reserve)

Music：荘子it Lyrics：Dos Monos

3, Estrus

Music：荘子it Lyrics：Dos Monos

4, Mammoth vs. Dos Monos

Music：荘子it Lyrics：Dos Monos

5, 春の猿の歌

Music：SMTK, 小田朋美, 荘子it Lyrics：崎山蒼志

6, Sagittarius

Music：Qiezi Mabo Lyrics：Qiezi Mabo

7,Estrus

Music：black midi Lyrics：Dos Monos

8,ラ・コスミ コミケ(宇宙的人種)

Music：JAZZ DOMMUNISTERS, 荘子it Lyrics：JAZZ DOMMUNISTERS

＜Tシャツ＞

サイズ：M、L、XL

カラー：ブラック、ホワイト